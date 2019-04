Neulußheim. (pol/mare) In Neulußheim hat sich am Sonntagvormittag ein Unfall ereignet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer auf dem Altreutweg in Neulußheim. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Sandbuckel kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer des Anwesens Am Sandbuckel 1.

Ein Mann beobachtete, wie der offensichtlich verletzte Fahrer zu Fuß in Richtung Industriegebiet Altlußheim flüchtete. Der entstandene Sachschaden sowie die Fahrtrichtung des BMW sind noch unbekannt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Fahrer wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Update: Sonntag, 7. April 2019, 16.22 Uhr