Mannheim/Hockenheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen Drogendealer auf der Autobahn erwischt. Wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft mitteilen, sitzt der 34-Jährige nun im Gefängnis.

Der Mann war am Dienstag um 14 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West an der Autobahn A6 kontrolliert worden. Dabei fanden die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs einen Koffer mit rund zwei Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Haschisch. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Ulm wurden weitere 230 Gramm Marihuana, fast 10 Gramm Haschischöl und 115 Gramm Haschisch gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte beim Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt, am Mittwoch vollstreckt wurde.