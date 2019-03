Mannheim/Bergstraße. (pol/mare) Ungebetene Gäste gab es in den vergangenen Tagen in mehreren Einrichtungen in Mannheim und an der Bergstraße. Davon berichtet die Polizei.

Schriesheim: In der Nacht zum Montag brachen zwei Unbekannte gegen 1.45 Uhr in eine Kneipe ein. Sie hebelten dazu den Seiteneingang auf und knackten drinnen drei Spielautomaten. Sie erbeuteten dabei Bargeld.

Einer der Einbrecher soll einen schwarzen Kapuzenpulli mit rot-weißem Aufdruck, dunkelblaue Jeans, weiße Handschuhe und schwarze Sneakers mit weißer Sohle getragen haben. Der andere Täter soll eine dunkelblaue Jeans, weiße Handschuhe, einen blauen Kapuzenpullover und ebenfalls schwarze Sneakers mit weißer Sohle an gehabt haben.

Zeugentelefon: 06201/10030.

Mannheim: Unbekannte sind über das Wochenende in einen Kindergarten im "Wasengrund" und ein Eltern-Kind-Zentrum im "Kieselgrund" eingebrochen

Beim Kindergarten im "Wasengrund" wurde der Rollladen nach oben geschoben und die Fensterscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde aber nichts.

Im "Kieselgrund" wurde ein Fenster zum Eltern-Kind-Zentrum brachial aufgehebelt. Drinnen wurden alle Räume durchsucht und im Büro die Schubladen aufgebrochen. Die Einbrecher nahmen eine Kasse mit Bargeld mit.

OB die Taten zusammenhängen, wird untersucht. Auch ein Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Schule in der Rohrlachstraße ist nicht auszuschließen.

Zeugentelefon: 06203/93050 oder 0621/48971.

Mannheim: Montagnach brachen Unbekannte in ein Pub in Sandhofen ein. Sie stiegen über eine Grundstücksmauer in der Luftschifferstraße und kamen durch ein Fenster ins Pub. Dort brachen sie drei Spielautomaten auf und stahlen das Bargeld. Durch ein Küchenfenster machten sie sich davon.

Zeugentelefon: 0621 777690.

Laudenbach: In eine Bäckereifiliale in der Dr.-Werner-Freyberg-Straße wurde Dienstagnacht eingebrochen. Ein Unbekannter hebelte mit brachialer Gewalt eine Schiebetür auf und kam so in den Verkaufsraum. Er durchsuchte dort einen Spind und nahm Bargeld mit. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugentelefon: 06201/10030.

Update: Dienstag, 26. März 2019, 12.58 Uhr