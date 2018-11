Ketsch. (pol/mün) Mitten in der Nacht brach in einer Garage in Ketsch ein Feuer aus. Gegen 3.45 Uhr war der Brand am Donnerstagfrüh in der Wilhemsfelder Straße entdeckt worden.

Der Eigentümer der Garage und ein Nachbar versuchten bereits beim Eintreffen der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Ketsch den Brand zu löschen. Letztendlich erstickte die Feuerwehr das Feuer. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Hinweise auf ein strafbare Handlung oder gar eine Brandlegung bestehen derzeit nicht, bericht die Polizei. Der Brand sei vermutlich wegen eines technischen Defekts eines elektrischen Geräts ausgelöst worden.

Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiposten Ketsch.