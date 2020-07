Ketsch (pol/lyd) Am vergangenen Wochenende wurde von einem unbebauten Grundstück im Bereich "Altrheinbogen" ein sogenannter "Kettendumper", Typ DT 10, Farbe gelb, im Wert von rund 9000 Euro entwendet, meldet die Polizei. Sie geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug mit einer Rampe benötigten, um die Baumaschine abzutransportieren. Ebenfalls an diesem Wochenende wurde versucht, von einer Wiese in der Brühler Straße, im Riedacker, einen Traktor mit Anhänger zu stehlen. Zwar starteten die oder der Täter den Traktor auf bislang unbekannte Art und Weise. Doch kamen sie nicht weit und ließen das Gefährt nach nur 50 Metern stehen. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Die Poliezi sieht einen Zusammenhang der Taten und bittet um Hinweise bitte an den Polizeiposten Ketsch unter Telefonnummer 06202/61696 oder an das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefonnummer 06202/2880.