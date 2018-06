Ketsch. (pol/mare) Am Mittwoch hat sich ein Ketscher mit Gewalt seiner Festnahme widersetzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 10.20 Uhr wurde dem 67-Jährigen von Beamten der Polizeihundführerstaffel ein Vollstreckungshaftbefehl eröffnet und ausgehändigt. Daraufhin versuchte der Mann zu fliehen und konnte zunächst festgehalten werden.

Er befreite sich gewaltsam und flüchtete in seinen Garten. Auf der Flucht warf er eine Aluleiter nach den Polizeibeamten. Im Garten konnte er schließlich gestellt werden.

Hier schlug und trat er nach den Polizisten und versuchte sich weiter gegen seine Festnahme zu wehren. Erst nachdem die Beamten Pfefferspray und Schlagstock gegen den Mann eingesetzt hatten, konnte dieser schließlich fixiert und gefesselt werden.

Der 67-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt, in einem Krankenhaus ärztlich versorgt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auch die 47 Jahre und der 58 Jahre alten Polizeibeamten wurden leicht verletzt, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Ketsch dauern an.