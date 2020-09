Ketsch. (RNZ) Nachdem die Polizei am frühen Samstagmorgen in Ketsch eine illegale Technoparty mit mehr als 100 Gästen aufgelöst hat, muss nun das Landratsamt über das weitere Vorgehen in dem Fall entscheiden. "Die Prüfung und bußgeldrechtliche Verfolgung dieses Vorfalls obliegt dem Landkreis", erklärt Ulrich Knörzer, Leiter des Haupt- und Ordnungsamts der Gemeinde Ketsch.

Laut Polizei fand die Party auf einem Feld nahe des Park-and-Ride-Platzes an der B 291 statt. "Woher die Gäste kamen und wer die Organisatoren waren, wissen wir nicht", so Knörzer. Ihm sei auch kein ähnlicher Vorfall in der Vergangenheit bekannt. Neben Gästen und Veranstalter steht nun auch der Vermieter des Geländes im Fokus der Behörden. Im Landratsamt wartet man derzeit noch auf zusätzliche Informationen seitens der Polizei. Man werde vermutlich Bußgelder verhängen, erklärt Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Nachfrage. Über die Höhe dieser Gelder kann er allerdings noch nichts sagen. Laut einem Polizeisprecher könnte es sich dabei jedoch um mehrere Tausend Euro handeln.

Update: Dienstag, 29. September 2020, 18.05 Uhr

Polizei beendet Partys unter Autobahnbrücke und auf Feld (Update)

Mehr als 30 Jugendliche feierten in Hockenheim unter der A61-Brücke ohne Abstand und Maske. In Ketsch wurde eine Techno-Party mit 100 Gästen aufgelöst.

Hockenheim/Ketsch. (pol/kaf/mare) Am Samstag hat die Polizei gleich zwei Mal den Party-Crasher gespielt: Ein Feier junger Leute unter einer Autobahnbrücke bei Hockenheim wurde ebenso aufgelöst wie eine Techno-Party unter freiem Himmel bei Ketsch, wie die Beamten mitteilen.

Aufgrund mehrerer Anrufer, die sich über lauten Lärm beschwerten, wurde am frühen Samstagmorgen festgestellt, dass eine Technoparty im Feldgebiet bei Ketsch an der Bundesstraße B291 in Fahrtrichtung Hockenheim (Höhe P+R-Parkplatz) unter freiem Himmel in vollem Gange ist. Als die erste Streife gegen 2.20 Uhr vor Ort eintraf, waren über 100 Partygäste anwesend. Die Veranstaltung, bei der auch eine Bühne, ein Verkaufs- und Technikzelt mit Ton- und Lichttechnik aufgebaut waren, wurde aufgelöst.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Ketscher Polizei ergaben, hatten die beiden 21-jährigen Initiatoren über das Internet zu dieser Veranstaltung eingeladen. Wegen des Verdachts, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben, wird gegen sie ermittelt.

Im Fokus der Ermittlungen stehen zudem der Vermieter des Geländes sowie auch alle Anwesenden der Veranstaltung. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist bereits eingebunden.

Mehr als 30 junge Menschen versammelten sich am Samstagabend zu einer Open-Air-Party unter der Autobahnbrücke der A61, wie die Polizei mitteilt. Gegen 22.30 Uhr beendete die Polizei jedoch die Feier nahe des Mörscher Weges. Ein Zeuge hatte die Beamten informiert, die mit drei Streifenbesatzungen kam.

Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren standen bei lauter Musik in einem großen Pulk zusammen, ohne Abstand und Masken, und tranken reichlich Alkohol. Der Hinweis, dass das Treffen von mehr als 20 Personen aufgrund der geltenden Corona-Verordnung nicht zulässig seien, stieß bei den meisten Teilnehmern auf Unverständnis. Die Polizei stellte die Personalien jungen Leute fest, die aus umliegenden Gemeinden kamen. Anschließend sollten die Feiernden ihren Müll beseitigen und den Platz verlassen. Der Aufforderung kamen sie auch nach. Als alle weg waren, fand die Polizei noch mehrere Kleidungsstücke und Handtaschen und stellte sie sicher.

Update: Montag, 28. September 2020, 15.49 Uhr