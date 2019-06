Hockenheim. (pol/van/dpa) Neun Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen auf einem Firmengelände eines Autohandels in der Dudweiler Straße in Brand geraten, wie die Polizei berichtet. Die Hintergründe sowie die Höhe des Sachschadens seien noch unklar, so die Beamten weiter.

Das Feuer war kurz nach 6 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit über 40 Mann im Einsatz ist, ist derzeit noch mit dem Löschen beschäftigt. «Im Moment ist der Himmel schwarz in Hockenheim», sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Wegen der starken Rauchentwicklung seien umliegende Straßen abgesperrt worden. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Die Ermittlungen dauern an.