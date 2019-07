Hockenheim. (pol/dore) Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag in der Nähe des Industriegebiets Talhaus schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war kurz vor 14 Uhr auf der B39 in Richtung Hockenheim unterwegs. In einer Kurve der Ausfahrt an der Nordanbindung Hockenheim verlor er vermutlich, weil er zu schnell fuhr, die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte über die Gegenfahrbahn unter den Leitplanken hindurch und blieb schließlich in der Böschung liegen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde zunächst von Ersthelfern und dann von einem Notarzt an der Unfallstelle medizinisch versorgt, heißt es in dem Polizeibericht. Dann kam er in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Motorrad des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt, so die Polizei.