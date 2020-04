Hockenheim. (pol/car) Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag gegen 13 Uhr: In einem Bus der Linie 717 in Fahrtrichtung Speyer kam eine 85-jährige Frau zu Fall. Dabei verletzte sich am Oberkörper, teilt die Polizei mit.

Die Dame stieg an der Haltestelle "Krankenhaus B36" in den Bus und stürzte in dem Moment, als der Bus von der Haltestelle losfuhr. Nachdem zwei bislang unbekannte Männer der Dame aufgeholfen hatten, stieg sie in der Nähe des "Med-Center" Hockenheim aus und begab sich in ärztliche Behandlung. Anschließend suchte die Dame das Polizeirevier Hockenheim auf und zeigte den Verkehrsunfall an.

Die Polizei in Hockenheim ermittelt nun, inwiefern dem Busfahrer ein Fehler im Fahrverhalten vorgeworfen werden kann.

Neben weiteren möglichen Zeugen werden insbesondere die beiden Helfer gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der 06205 / 2860-0 in Verbindung zu setzen.