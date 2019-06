Hockenheim. (pol/mün) Eine Seniorin aus Hockenheim wurde vergangene Woche das Opfer von Trickbetrügern, die ihr am Telefon einen angeblichen Lotto-Gewinn von 50.000 Euro versprachen. Letztendlich verlor die 78 Jahre alte Frau aber 700 Euro - und beinahe noch mehr Geld.

Bereits am Mittwoch hatte sich eine unbekannte Frau am Telefon bei der Seniorin gemeldet. Sie gab vor, man müsse die genaueren Auszahlungsmodalitäten für den Lotto-Gewinn klären.

Freitags meldete sich dann ein unbekannter Mann bei der Seniorin und gab ihr gegenüber an, dass die Gewinnauszahlung erst erfolgen könne, wenn sie die Kosten für ein Security-Unternehmen und Notarkosten übernommen hätte. Hierzu solle sie Guthaben-Karten von "Steam" kaufen und die Benutzercodes über Telefon weitergeben.

Die Seniorin kaufte "Steam-Karten" im Wert von 700 Euro und gab die Codes telefonisch weiter.

Danach verständigte die Seniorin die Polizei und kündigte die Übergabe ihres Lottogewinns an. Zu einer Übergabe des "Gewinns" kam es nicht. Die Beamten klärten die Seniorin auf, dass sie Opfer eines Gewinnversprechen-Betrugs geworden war.

Doch die Seniorin wäre beinahe ein zweites Mal auf die Betrüger reingefallen, hätte nicht eine Supermarkt-Mitarbeiterin die Polizei alarmiert.

Am Samstag kaufte die 78-jährige Frau in dem Geschäft erneut 15 Steam-Karten. Diesmal, so gab die Seniorin an, hätte sie knapp 100.000 Euro gewonnen.

Die Karten konnten, da glücklicherweise noch nicht frei gerubbelt, wieder zurückgegeben werden. Ein Schaden trat im zweiten Fall nicht ein.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.