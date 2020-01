Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch zwei Parfumflaschen in einem Drogeriemarkt in Sinsheim. Die Parfumflaschen konnte der Ladendetektiv sicherstellen. Die Täter konnten jedoch flüchten. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Hockenheim. (pol/mare) Ein 25-jähriger Ladendieb hat sich mit Händen und Füßen gegen die Polizei gewährt. Deshalb sitzt er jetzt in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Der Mann hatte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Lussheimer Straße in Hockenheim Waren im Wert von rund 90 Euro in seinen Rucksack gepackt und verließ dann das Geschäft, ohne zu bezahlen. Er wurde aber von einem Mitarbeiter angesprochen.

Der Dieb versuchte dann, den Mitarbeiter zur Seite zu schieben, um fliehen zu können. Im Handgemenge schlug er auch mit der Faust nach dem Angestellten, der aber ausweichen konnte.

Bei der Fahndung wurde der 25-Jährige schließlich von der Polizei in einer Kleingartenanlage gestellt, festgenommen und zum Polizeirevier Hockenheim gebracht. Hier soll er versucht haben, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Mit Schlägen und Tritten wehrte er sich obendrein dagegen, fixiert zu werden gewehrt haben. Ein Beamter wurde dabei leicht am Unterarm verletzt.

Wegen Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen und der 25-Jährige in ein Gefängnis eingeliefert.