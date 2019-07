Heppenheim. (pol/geko) Eine Frau wollte sich nur schnell etwas zu essen holen. Doch als sie zurück zu ihrem Auto kam, war ihre Handtasche gestohlen. Ihr Windhund schien den Vorgang unbeeindruckt beobachtet zu haben. Das berichtet die Polizei.

Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr parkte die Peugeot-Fahrerin ihr Auto in der Lorscher Straße und ließ für ihren Windhund ein Fenster einen Spalt weit offen. Laut Polizei sei die Frau lediglich zehn Minuten in einem Schnellrestaurant gewesen, doch als sie zurückkam, waren die Diebe bereits verschwunden.

Sie sollen über den Fensterspalt die Tür des Peugeot Cabrios geöffnet und die Handtasche entwendet haben. Der Windhund der Frau hatte die Tasche scheinbar ohne Widerstand den Tätern überlassen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06252/7060 melden können.