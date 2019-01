Heddesheim. (pol/mare) Am Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Heddesheim einzubrechen. Das meldet die Polizei.

Die Einbrecher versuchten demnach zwischen 10 und 19 Uhr, die in der Schulstraße gelegene Haustür des Anwesens in der Unterdorfstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, ließen sie von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bereits am 14. November 2018 hatten Unbekannte versucht, die Eingangstür der im gleichen Anwesen befindlichen Gaststätte aufzuhebeln. Auch hier waren die Einbrecher erfolglos geblieben.

Zeugen, die an den fraglichen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/93050 zu melden.