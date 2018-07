Rhein-Neckar. (pol/mare) Einbrecher waren in der gesamten Region wieder rege am Werk - und das mitunter am helllichten Tag. Das geht aus den Poizeiberichten hervor. Die Beamten suchen in allen Fällen Zeugen. Ein Überblick.

St. Leon-Rot: In einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße kam es am Montagnachmittag zwischen 13.45 und 16.15 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Ein Unbekannter verschaffte sich auf bisher nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung im Obergeschoss und durchsuchte anschließend alle Räume nach Brauchbarem. Nach ersten Erkenntnissen ließ der Unbekannte mehrere hundert Euro und einen goldenen Ring mitgehen. Zeugentelefon: 06222/57090 oder 06227/881600.

Mannheim: Am helllichten Montag brach ein bislang Täter in eine Wohnung im Quadrat E2 ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Unbekannte in die Wohnung, indem er vermutlich den Rollladen der Balkontür nach oben schob und anschließend die Tür entriegelte. Mit einem Computer, zwei Spiegelreflexkameras und Schmuckstücken im Gesamtwert von über 1000 Euro ergriff er dann die Flucht. Der Einbruch muss sich zwischen 12.30 und 15.30 Uhr ereignet haben. Zeugentelefon: 0621/12580.

Dossenheim: In der Anne-Frank-Straße versuchte ein Unbekannter am Montagabend gleich in zwei Reihenhäuser einzubrechen. Einer der beiden Hausbewohner stellte am Abend gegen 19 Uhr an seiner Haustür Aufbruchsspuren fest. Kurz darauf bemerkte er, dass auch die Eingangstür des Nachbaranwesens Beschädigungen aufwies und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der ungebetene Gast an den Türen zu schaffen gemacht, um in die beiden Reihenhäuser zu gelangen. Da die Versuche allerdings erfolglos blieben, ließ er von einem weiteren Vorhaben ab und flüchtete.

Eine Zeugin hatte Montagnacht gegen 2.40 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Sie hatte gesehen, dass im hinteren Bereich der Reihenhäuser ein Bewegungsmelder auslöste und hörte, wie sich eine Person schnellen Schrittes von den Häusern entfernte. Ob es sich dabei um den Täter handelte, ist bislang unklar. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugentelefon: 06221/45690.

Mannheim: Ein Unbekannter versuchte am Dienstag kurz nach Mitternacht in eine Wohnung im Rheinauer Ring einzubrechen. Er hatte sich an einem Fenster zu schaffen gemacht und wollte über dieses in die Wohnung eindringen. Da sich das Küchenfenster allerdings nicht öffnen ließ, ließ er zunächst von einem weiteren Vorhaben ab.

Die Bewohnerin wurde durch Geräusche auf die Situation aufmerksam und konnte in unmittelbarer Nähe zwei Männer erkennen, die sich unterhielten. Einer der beiden näherte sich im Anschluss erneut der Wohnung, ging auf das Küchenfenster zu und versuchte, den Rollladen hochzuschieben.

Doch die Frau machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin der Unbekannte in Richtung des Lidl-Discounters flüchtete. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugentelefon: 0621/833970 oder 0621/876820.

Leimen: In das Vereinsheim der Bogenschützen in der Straße "Am Fischwasser" brachen zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 12 Uhr, Unbekannte ein. Die Eingangstür wuchteten die Einbrecher brachial auf und stahlen aus dem Materialraum mehrere Sportbögen samt Pfeile sowie verschiedene Flaschen Alkohol.

Den bisherigen Angaben des Vereins zufolge schlägt der Diebstahlsschaden mit weit über 1000 Euro zu Buche. Der Sachschaden dürfte ebenfalls mehrere hundert Euro betragen. Zeugentelefon: 06222/57090.

Mauer: Am Montagmorgen stellten Arbeiter den Diebstahl von zum Teil hochwertigen Baumaterialien und Baumschinen fest und alarmierten die Polizei. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Zutritt zu den Rohbauten im Mauermer Neubaugebiet "An der Elsenz" und transportierten etliche Maueranker, rund ein dutzend Maurerböcke, mindestens 20 Stahlsprießen, die Gabel eines Gabelstaplers, mehrere Pakete Betonnägel, ein Nageleisen sowie eine elektrische blaue Steinsäge der Marke "Lissmac DTS 901" ab.

Zum Abtransport müssten die Täter mit einem Klein-Lkw oder ähnlichem Fahrzeug, eventuell auch mit Kranvorrichtung, vorgefahren sein. An der Tat selbst - die Steinsäge hat ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm - waren zumindest zwei Täter beteiligt.

Die Gesamtschadenshöhe schlägt mit mehreren Tausend Euro zu Buche. Zeugentelefon: 06226/1336 oder 06223/92540.