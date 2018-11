Brühl. (pol/mare) Plötzlich explodierte der Toaster. Das geschah einer 83-Jährigenam Samstagabend, wie Polizei und Feuerwehr mitteilen.

Gegen 20 Uhr wollte sich die Seniorin in ihrer Wohnung in der Friedrichstraße demnach einen Toast zubereiten. Doch dann knallte es. Durch den Funkenflug wurden Zeitungen, die in der Nähe lagen, angesteckt - bald stand die Küche in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann an machte sich sofort an die Brandbekämpfung, da die Bewohnerin das Gebäude bereits selbst verlassen hatte. Sie erlitt aber einen Schock und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus versorgt.

Die Brandschützer rückten derweil mit zwei Truppe unter Atemschutz vor und löschten das Feuer. Sie verhinderten auch, dass es auf andere Räume übergreift.

Die Küche brannte aber komplett aus, durch Rauch wurde das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro.