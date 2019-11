Brühl. (pri/van) Gekracht hat es am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Kreuzung Mannheimer Landstraße/L599. Nach Angaben der Beamten war ein 72-jähriger Renault-Fahrer auf der Landesstraße 599 in Richtung Schwetzingen unterwegs gewesen, als er im Kreuzungsbereich mit einem Rettungswagen kollidierte, der die Mannheimer Landstraße in Richtung Brühl befuhr.

Der Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt ohne Patienten und fuhr mit Martinshorn und Blaulicht in den Kreuzungsbereich ein, als der Renault-Fahrer ihm keine Vorfahrt gewährte.

Bei dem Unfall wurde die 68-jährige Beifahrerin des Renaults leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Fahrer konnte das Krankenhaus unverletzt wieder verlassen. Der Schaden wird insgesamt auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an.

Update: Montag, 4. November 2019, 14.15 Uhr