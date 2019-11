Brühl. (pol/mare)

Am Mittwochnachmittag hat ein Exhibitionist sich in Brühl eine 54-jährige Frau belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war zwischen 15 und 15.20 Uhr im Feldgebiet zwischen Sandstückerweg und Eisenbahnweg mit ihrem Hund spazieren. Dabei bemerkte sie in Höhe des Spiel- und Bolzsplatzes einen Mann mit heruntergelassener Hose, der an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Er blickte hierbei in ihre Richtung. Als er sich umgedreht hatte und in die Grünfläche davongelaufen war, setzte er sein Handeln fort. Anschließend verschwand er.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte kurzes, volles, dunkles Haar. Er trug eine dunkle Jeans und einen grauen Pullover mit weißen Streifen am Oberarm sowie eine dunkle ärmellose Steppweste.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.