Viernheim. (pol/mare) Auf der Autobahn A659 bei Viernheim hat die Polizei am Dienstagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie die Beamten mitteilen, hatte der "Spitzenreiter" dabei 72 kmh/h zu viel auf dem Tacho.

Der 30 Jahre alte Mann aus Mannheim fuhr nämlich 172 km/h in der 100er Zone. Ihm drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 600 Euro sowie drei Monate ohne Führerschein.

Auch ein 48-jähriger Autofahrer aus Lampertheim war am Nachmittag viel zu schnell unterwegs. Er hatte an gleicher Stelle 167 km/h auf dem Tacho und wurde ebenfalls gestoppt. Auch er muss mit zwei Punkten in Flensburg, einer Geldbuße in Höhe von 440 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.