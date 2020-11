Ketsch/A6. (pol/lyd) Ein 27-jähriger Mann transportierte am Montagnachmittag in seinem Transportfahrzeug mehrere Paletten Lebensmittel ohne Kühlung und Sicherung. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug gegen 15 Uhr auf der A6 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als es den Beamten auffiel.

Bei der Kontrolle stellten die Verkehrspolizisten drei Paletten mit Wurstwaren und Molkereiprodukten im Laderaum fest. Diese hätten gekühlt werden müssen.

Zudem waren drei große Tüten mit 100 Kilo Lammfleisch auf dem total verdreckten Ladeboden abgelegt. Eine der Tüten war bereits eingerissen. Die Ware stand völlig ungesichert im Laderaum.

Die Ware war zum Verkauf in einem Lebensmittelmarkt in Philippsburg vorgesehen. Nach Verständigung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis kamen Lebensmittelkontrolleure vor Ort und übernahmen die weitere Sachbearbeitung hinsichtlich der Verstöße im Zusammenhang mit dem Transport der Lebensmittel.

Die nicht mehr verkehrsfähigen Lebensmittel wurden sichergestellt und der Vernichtung zugeführt.

Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs wurden erhebliche Mängel festgestellt. So waren unter anderem alle Reifen abgefahren. Beide Außenspiegel waren beschädigt und scharfkantig.

Der 27-Jährige sieht nun Bußgeldern wegen lebensmittelrechtlicher und verkehrsrechtlicher Verstöße entgegen. Zudem wurde ein Mängelbericht mit der Aufforderung zur Beseitigung der Mängel ausgestellt.