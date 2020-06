A6 bei Hockenheim. (pol/rl) Zwei mutmaßliche Drogendealer sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die beiden Männer im Alter von 30 und 23 Jahre waren am vergangenen Freitag auf der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Gegen 16 Uhr befanden sie sich auf der Rastanlage Hockenheim West, wo eine Streife des Fahndungsdienstes der Verkehrspolizei auf den Wagen der beiden aufmerksam wurde.

Als sie den Wagen einer Verkehrskontrolle unterzogen, fanden die Beamten im Kofferraum, versteckt in einer Waschmittelpackung, mehrere eingeschweißte Kunststoffbeutel. Darin befanden sich insgesamt sechs Kilogramm Amphetamin. Unter dem Beifahrersitz fanden die Beamten außerdem einen eingeschweißten Beutel mit 100 Gramm Kokain.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim erließ daraufhin am Samstag einen Haftbefehl gegen die beiden Männer. Sie wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Ermittlungen dauern an.