Hockenheim. (pol/man) Mehr als zwei Promille Alkohol hatte der Fahrer eines Autotransporters aus Litauen im Blut, den die Polizei am Mittwochabend auf der Autobahn A6 stoppte. Laut Polizeibericht war der 47-Jährige gegen 21.20 Uhr von Heilbronn in Richtung Mannheim unterwegs. Über den Notruf gingen mehrere Anrufe beim Führungs- und Lagezentrum ein, wonach der Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei machte den Lastzug ausfindig und leitete ihn auf die Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost um.

Nach einem Alkoholtest nahmen die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf eine Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des 47-Jährigen. Er musste eine Kaution von mehreren Hundert Euro entrichten. Die Transportfirma, für die er unterwegs war, besorgte einen Ersatzfahrer.