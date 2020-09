A5/Kronau. (zg) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der A5 bei Kronau. Der Fahrer eines VW-Polo hat nach ersten Informationen in Fahrtrichtung Heidelberg beim Fahrstreifenwechsel im Baustellenbereich einen Reisebus berührt und sich danach mehrfach überschlagen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Die A5 in Richtung Nord war zunächst voll gesperrt, inzwischen ist nur noch ein Fahrstreifen gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe wurde wieder freigegeben. Der Reisebus hatte keine Fahrgäste an Bord. Der Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Update: Freitag, 18. September 2020, 11:19 Uhr

A5/Kronau. (kaf) Auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal ist es heute Morgen im Baustellenbereich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen musste ein Rettungshubschrauber landen. Die A5 ist an der Unfallstelle derzeit Stand (8.16 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt.