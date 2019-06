Neulußheim. (pol/mün) Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Neulußheim wurden am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt. Die beiden 26 und 83 Jahre alten Männer wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in eine Klinik eingeliefert, wie die Polizei mitteilt. Drei weitere Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei war das Feuer gegen 6.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim war mit 20 Männern im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 Euro.