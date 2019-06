Neulußheim. (pol) Einer Katze wich am Sonntagnachmittag gg. 17 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer in der Kornstraße aus, kollidierte bei seinem Manöver allerdings mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes einer aus Speyer stammenden Frau. Ihr Auto wurde durch die Aufprallwucht noch gegen eine Straßenlaterne geschoben.

An beiden Autos entstand 6500 Euro Sachschaden, die nach der Unfallaufnahme auch abgeschleppt werden mussten.