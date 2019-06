Neulußheim. (pol) Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Erntehelfer bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch, 24. Juli, kurz vor 14.30 Uhr. Der junge Mann war mit Kollegen dabei auf einem Feld im "Siebtes" Gewann (verlängerte Zeppelinstraße) Broccoli-Setzlinge per Pflanzmaschine in die Erde zu pflanzen.

Der 18-Jährige sollte Kisten mit Setzlingen von einem am Feldrand abgestellten Anhänger auf die Maschine stellen, damit die auf der Maschine sitzenden Arbeiter diese in die Setzmaschine einlegen konnten. Plötzlich stürzte der junge Mann beim Abstellen eines Kistenstapels zwischen Traktor und die Pflanzmaschine, wurde unter der Maschine hindurchgequetscht und dabei schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber lieferte den 18-Jährigen in eine nahegelegene Klinik ein.