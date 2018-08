Altlußheim. (pol/rl) Vermutlich lag es an der großen Hitze, dass sich eine Gaskartusche am Samstagabend auf einem Balkon in der Rheinhäuser Straße entzündet hatte. Laut Polizei fing die Kartusche gegen 20.40 Uhr Feuer, wonach alle Hausbewohner das Gebäude verließen.

Die Feuerwehr kam mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Rheinhäuser Straße und konnte das Feuer so schnell löschen, dass der Sachschaden sich mit 2000 Euro in Grenzen hielt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.