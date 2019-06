Altlußheim. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße wurde am Samstagabend eine 38-jährige Frau aus Neulußheim leicht verletzt. Die Frau fuhr als Beifahrerin im Auto ihres Mannes mit. Dieser hielt gegen 19.30 Uhr an einem Fußgänger-Überweg, um einen Passanten vorbeizulassen. Eine 48-jährige Auto-Fahrerin sah das stehende Auto laut Polizeibericht zu spät und fuhr auf den Wagen auf.

Bei dem Auffahrunfall erlitt die Beifahrerin im stehenden Fahrzeug einen Schock und wurde in das Diakonissen-Krankenhaus Speyer eingeliefert. Sie konnte jedoch nach ambulanter Behandlung bald wieder entlassen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.