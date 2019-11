... durfte erste journalistische Erfahrungen schon vor 15 Jahren machen: Seit einem Praktikum bei der „Norddeutschen Rundschau“ ist der gebürtige Itzehoer als Reporter unterwegs. Zunächst als freier Mitarbeiter auf abwechslungsreichen Lokalterminen in seiner schleswig-holsteinischen Heimat. Spä-ter, im Studium, für die Rhein-Neckar-Zeitung. Seit 2011 gehört er zum Team der Politik-Redaktion – eigentlich naheliegend nach einem Geschichts- und Politologie-Studium. Seit 2014 liegt der Arbeitsschwerpunkt in der baden-württembergischen Landespolitik. Privat wurde aus dem Küsten- ein Bergbewohner: Seine vierköpfige Familie mit den zwei Töchtern lebt in Eberbach.