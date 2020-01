...ist erst seit Anfang dieses Jahres bei der RNZ. Zuvor hat er nicht nur als Redakteur, sondern ebenso als Werbetexter und Pressesprecher gearbeitet. Auch das Publizistik-Studium im westfälischen Münster drehte sich fast ausschließlich um Medien. Der gebürtige Sauerländer und dreifache Vater kennt sich vor allem in der Wirtschaft gut aus, die in der Rhein-Neckar-Region so vielseitig und vital ist wie kaum anderswo in Deutschland. Jeden Tag produzieren die Konzerne und Mittelständler eine Flut von Nachrichten, Prognosen und Zahlen. Zu recherchieren, welche Auswirkungen das auf die heimischen Standorte samt ihren Belegschaften hat, ist die spannende Aufgabe der Wirtschaftsredaktion.