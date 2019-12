... schreibt seit 2006 für die RNZ und gehört seit 2008 zum Team der Stadtredaktion. Wenn „tt“ nicht gerade Königin Silvia von Schweden interviewt, die in Heidelberg geboren ist, liegt sein Hauptaugenmerk auf der Kommunalpolitik. Zudem ist er verantwortlich für den „Blick in die Stadtteile“ und damit in der Redaktion erster Ansprechpartner für die Anliegen der Heidelberger Vereine. Seit über zehn Jahren organisiert der Vater von drei Kindern im Sommer das Ferienprogramm der RNZ. In dieser Zeit hat er als „Reiseleiter“ unterschiedlichste Sommertouren begleitet und insgesamt über 8000 RNZ-Leser begeistert. Mit seiner Familie lebt er in Rauenberg, wo er als Vereinsvorsitzender die Geschicke des Tierparks leitet.