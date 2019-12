... begann vor 25 Jahren sein Volontariat in der Mosbacher Lokalredaktion der RNZ, der er als Redakteur bis heute treu geblieben ist. Täglich pendelt er aus seiner Heimatstadt Heidelberg in den Neckar-Odenwald-Kreis, weil „die Themen im ländlichen Raum mindestens genauso spannend und abwechslungsreich sind wie in der Stadt und der Kontakt zu den Leserinnen und Lesern noch direkter ist“. Der Schwerpunkt des stellvertretenden Ressortleiters liegt auf der grafischen und inhaltlichen Gestaltung der Mosbacher Lokalseiten; sein thematisches Steckenpferd ist die Gerichtsberichterstattung. Seit 2006 engagiert sich der Vater einer elfjährigen Tochter im Betriebsrat für die Belange der Belegschaft aller Verlagsbereiche.