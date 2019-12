... ist seit dem Jahr 2000 Mitglied der Sportredaktion und seit zehn Jahren stellvertretender Ressortleiter. Zuvor war er als Lokalredakteur in Wiesloch und als Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Walldorf tätig. Zum Sport fand er als aktiver Ringer des AV Reilingen. Sein Herz schlägt vor allem für den Lokalsport. Neben den Ringern kümmert er sich unter anderem um die erfolgreichen Gewichtheber und Schwimmer in der Region. Den Aufstieg des SV Sandhausen vom Oberliga-Verein zum etablierten Zweitligisten hat er hautnah begleitet. Ein Höhepunkt war für ihn die Fußball-WM der Frauen im eigenen Land, bei der er viele bunte Geschichten rund um die „National-Frauschaft“ schrieb. Er lebt mit seiner Familie in Reilingen.