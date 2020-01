... ist Redakteurin in der Sinsheimer Lokalredaktion und gelernte Modedesignerin. Vom Traumberuf Moderedakteurin kam sie während ihres Journalistikstudiums an der TU Dortmund ab, als sie merkte, dass es viel schöner ist, mit Menschen zu reden als über Mode zu schreiben. Spätestens seit ihrem Volontariat bei der Würzburger Main-Post weiß sie, dass der Lokaljournalismus mit seinen abwechslungsreichen Themen genau das Richtige für sie ist. Sie liebt die Abwechslung, die dieser Beruf mit sich bringt. Am liebsten schreibt "jou" Artikel, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, hat sich aber auch schon erklären lassen, wie man Daumen wieder annäht – und einmal ging sie für einige Tage ins Kloster.