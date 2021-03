Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Ich habe mit Freude alles noch mal durchlebt und gedanklich wieder im Lkw geschlafen", antwortet Helga Blohm auf die Frage, wie es ihr beim Schreiben ihres Buches ging. In "Gott und mein 40-Tonner" erzählt die Mannheimerin von den Jahren 1989 bis 1993. Damals war sie als Fernfahrerin international unterwegs. Blohm, Jahrgang 1954, will einen Einblick in das Leben der Fernfahrerei geben und ihren Lesern Mut machen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen.

Schon als kleines Kind habe sie Spielzeugautos eindeutig Puppe und Teddybär gezogen. "Es lag vermutlich auch in den Genen", sagt sie und berichtet von ihrem ebenfalls autobegeisterten Vater. Der nimmt sie bereits mit knapp vier Jahren auf den Schoß, damit sie ans Lenkrad greifen kann. Der Führerschein ist für die 18-Jährige ein leichtes Spiel. Sie nimmt regelmäßig an ADAC-Autoturnieren teil und zeigt der Konkurrenz, dass ihr 2 CV keine "lahme Ente" ist, sondern mit ihr am Steuer jedem noch so wendigen Mini-Cooper zwischen den Slalomstangen den Rang abläuft. Blohm ist mittlerweile gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und hat einen guten Job in einer Mannheimer Wirtschaftskanzlei. Doch die Faszination fürs Autofahren lässt sich nicht bremsen. Sie will den Führerschein für einen 40-Tonner machen. Die Kraft des großen Lkw, gepaart mit der Sehnsucht nach Ferne und Abenteuer sind es, die sie zu der Entscheidung "raus aus dem Alltag" veranlassen. Zuvor hat sie aushilfsweise an den Wochenenden bei einem kleinen Transportunternehmen ihre ersten Erfahrungen als "Truckerin" gemacht. Die Eltern stehen hinter ihrer Tochter. Manche Bekannte zeigen sich jedoch irritiert und holen alle gängigen Klischees über Fernfahrer aus der Schublade. Mehrere Speditionen lehnen ihre Bewerbung ab mit der Begründung "Berufsanfängerin und Frau".

"Mit all diesen Vorurteilen will ich in dem Buch gerne aufräumen", sagt Blohm und bricht insbesondere eine Lanze für ihre männlichen Kollegen. "Keiner dieser angeblich primitiven Kerle hat mich je angemacht", betont sie. Ganz im Gegenteil: "Sie haben sich für mich schmutzig gemacht beim Reifenwechsel, waren höflich und haben mir Achtung und Wertschätzung entgegengebracht", so Blohm.

Feine Kerle seien das, und überhaupt traf sie auf ihren Fahrten viele hilfsbereite Menschen: Der Tankwart, der seine Tankstelle abschließt, um sie zu lotsen. Der Autofahrer in der Schweiz, der sie zur Werkstatt fährt, weil sie dringend an Schneeketten kommen muss. Die Familie in Frankreich, auf deren einsam gelegenem Gehöft sie in der Dunkelheit strandet. "Sie haben für mich gekocht und ich durfte übernachten", berichtet Blohm von Begegnungen mit Wildfremden.

"Ich war und bin nie allein unterwegs", sagt sie und fasst diese Lebenserfahrung unter dem Motto "Jesus is my Co-Pilot" zusammen. Und ja, es sei körperlich anstrengend gewesen. Auf Luxus und Bequemlichkeit musste sie verzichten. "Aber diese fünf Jahre in meinem Traumberuf waren rückblickend betrachtet eine wunderschöne Zeit und bereichern mein Leben", sagt sie. 1993 hört Blohm aus familiären Gründen mit der Fernfahrerei auf und kehrt an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Das Buch hat sie basierend auf ihren Tagebucheinträgen erst jetzt im Ruhestand geschrieben. Die erste Ausgabe ist vergriffen, die zweite über die Alpha-Buchhandlung (www.alpha-mannheim.de) erhältlich.