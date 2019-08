Mannheim. (RNZ) Mannheim hat zwar keine eigenen Weinberge, doch durch die Nähe zu Pfalz und Bergstraße wissen die Mannheimer einen guten Tropfen durchaus zu schätzen. Deshalb hat sich das Fest "Wein & Genuss" in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Weinkenner und Genießer entwickelt - denn neben Wein aus der ganzen Welt gibt es auch kulinarische Spezialitäten und ein ausgesuchtes musikalisches Rahmenprogramm.

Von Donnerstag bis Montag, 29. August bis 9. September, findet das kleine Weinfest auf den Kapuzinerplanken statt. Organisiert wird "Wein & Genuss" vom KW-Veranstaltungsmanagement in Deidesheim. Auf gut 500 Quadratmetern bieten rund 30 renommierte Weingüter und Weinhändler edle Tropfen aus aller Welt an, wobei natürlich die Pfalz im Vordergrund steht. Neu ist, dass es ein täglich wechselndes Mittagessen mit pfälzischen und italienischen Spezialitäten gibt. Zu Entspannen gibt es außerdem eine gemütliche "Pfalzwiese".

Die Werbegemeinschaft Mannheim City lädt am Montag, 2. September, um 19 Uhr zum Empfang in die Geldermann Lounge. Der Italienische Abend mit Live-Musik startet am Dienstag, 3. September, um 18.30 Uhr. Als die drei großen "B" sind die Weingüter Bassermann-Jordan, Reichsrat von Buhl und Bürklin-Wolf bekannt. Eine gemeinsame Weinprobe findet am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr statt. Mit dabei ist auch die Metzgerei Hambel. Ein Benefizkonzert für die abgebrannte Vinothek La Vina mit Markus Sprengler & Friends steigt am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr. Der Spanische Abend mit Paella findet am Freitag, 6. September, um 18.30 Uhr statt.

Das Weindorf ist täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Zur Eröffnung am Donnerstag, 29. August, um 17 Uhr kommen zahlreiche Gäste, unter anderem Weinhoheiten aus verschiedenen Regionen.

Weitere Informationen unter www.weinundgenuss.net