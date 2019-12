Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das "Wir" steht gleich doppelt im Fokus, wenn die Söhne Mannheims am ersten Weihnachtsfeiertag nach langer Pause wieder einmal den Rosengarten rocken. "Zum einen haben wir großen Bock darauf, das Gemeinschaftsgefühl unserer Band wieder zu stärken", erläutert Frontmann Rolf Stahlhofen im Gespräch mit der RNZ.

Zum anderen fließt ein Teil des Erlöses der Benefizveranstaltung in die Stiftung "WIR – Water Is Right". Mit dem Kauf der Tickets fördern die Besucher Stahlhofens Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wasser weltweit als Menschenrecht einzufordern. Auch der Mannheimer Verein Aufwind, der sozial benachteiligte Kinder betreut, profitiert von der Wiederbelebung der "Söhne & Friends".

Die kunterbunte Multi-Kulti-Crossover-Performance wird vom Veranstalter BB-Promotion angekündigt als ein Treffen unter Freunden, "die mit leidenschaftlichem Musizieren eine Gelegenheit nutzen, Botschaften in die Welt zu singen". Gitarrist Koschos Lieblingslied heißt "Getting Better" von den Beatles. Sänger Gastones All-Time-Favorit "Stand by Me" von Ben E. King.

Ob eines der beiden Lieder beim Konzert im Rosengarten zu hören ist, steht noch nicht fest. An der langen Setliste wird heftig gefeilt. "Wir spielen einen Querschnitt aus dem Repertoire, das sich in den Jahren aufgetürmt hat. Die Auswahl ist nicht einfach", verspricht Keyboarder Florian Sitzmann. Und: "Nach zwei Stunden sind wir bestimmt noch nicht fertig."

Neben Stahlhofen und den Söhnen – im Team sind Schlagzeuger Ralf Gustke, Gitarrero Andy Bayless und Rapper Toni L. – wird auch der " Straßenunterhaltungsdienst" ins Schwitzen kommen. Der Mitinitiator der Charity, Rolf Stahlhofen, bekommt glänzende Augen, wenn er von den Fortschritten seines Lebensprojekts erzählt. Bereits vor der Gründung der Stiftung hatte sich der Musiker dafür engagiert, dass vor allem in Krisengebieten und Entwicklungsländern ausreichend sauberes Wasser zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung steht.

"Bisher haben wir zwölf Projekte in zehn Ländern verwirklicht und rund drei Millionen Menschen Zugang zu sauberem und bezahlbarem Wasser verschafft. Aber das ist noch nicht das Ende", erklärt Stahlhofen strahlend. Die Wasserversorgung müsse weltweit dezentralisiert werden. "Dafür muss man mit den Menschen vor Ort technologische Joint Ventures schließen, und zwar auf Augenhöhe", fordert der Musiker. Unermüdlich wirbt er in der Metropolregion um Unterstützer und Sponsoren für die Arbeit seiner Stiftung. Mit Erfolg, wie er sagt. Partnerschaften mit Firmen, die Hochleistungstechnologien im Bereich Wasser entwickeln und anbieten, sind bereits in trockenen Tüchern.

In der UN-Habitat-Kommune Mannheim renne er damit bei Oberbürgermeister Peter Kurz offene Türen ein. "Im Sommer werden wir in 30 deutschen Städten – auch in Mannheim, das vom Klimawandel nicht verschont bleibt – unsere öffentlichen Brunnen aufstellen und dort Wasser zu günstigen Preise anbieten" erklärt Stahlhofen. "Die Einnahmen kommen den internationalen WIR-Projekten zugute." Das Thema "Water Is Right" will er den Menschen künftig mit Musik und Künstlern näher bringen.

Info: Das Konzert "WIR feiern Weihnachten – Rolf Stahlhofen & Söhne Mannheims und Straßenunterhaltungsdienst" findet am Mittwoch, 25. Dezember, um 20 Uhr im Rosengarten Mannheim statt. Tickets gibt es unter www.bb-promotion.com