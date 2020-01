Von Gaby Booth

Mannheim.Gleichmäßig und ruhig fährt das Frachtschiff mit der niederländischen Flagge stromabwärts. Gerade hat es den Mannheimer Hafen verlassen. Genau genommen den Rheinauer Hafen. Mit zwei Dutzend Traktoren von John Deere an Bord fährt es den Rhein hinab. 26 Stunden später wird es in Rotterdam seine grüne Fracht entladen.

"Kein Stau, kein Sonntagsfahrverbot, so schnell geht das nicht auf der Straße und nicht auf der Schiene", beschreibt der Mannheimer Hafendirektor Roland Hörner den Transportweg. Vor allem beim Schwergut sieht er noch Potenzial für die Verlagerung von der Straße aufs Wasser. Und Hörner ist überzeugt davon, dass die Kapazitäten in den vier Hafengebieten der Quadratestadt auch in Zukunft ausreichen werden. Der Mannheimer Hafen im Porträt.

> Der Pulsmesser. Mit einer Gesamtfläche von 1132 Hektar ist der Mannheimer Hafen einer der bedeutendsten Binnenhäfen Europas. Dabei handelt es sich nicht um eine zusammenhängende Wasserfläche, sondern um vier Hafengebiete, die sich vom Norden der Stadt bis in den Süden erstrecken. Genau genommen sind es 14 Hafenbecken und drei Stromhäfen mit einer ausgeklügelten Infrastruktur. Für die exportorientierte Wirtschaft der Metropolregion Rhein-Neckar ist der Hafen ein Pulsmesser.

Wer die riesigen Kräne "Titan" an den Containeranlagen beobachtet oder die monatlichen Umschlagzahlen anschaut, kann erkennen, ob die Wirtschaft brummt oder der Export schwächelt. Hier laufen aber nicht nur Frachtschiffe ein und aus. Der Hafen ist auch Schnittstelle für Rhein und Neckar, mehrere Autobahnen und Schienenverkehre.

> Die Hafengebiete. Zum zweitgrößten Binnenhafen Deutschlands (nach Duisburg) gehören der Handelshafen, der Rheinauhafen, der Altrheinhafen und der Industriehafen. Zwei Containerterminals, eine Roll-on-/Roll-off-Anlage im Rheinauhafen sowie ein Terminal für den Kombinierten Ladeverkehr (KLV) im Handelshafen sind die Besonderheiten. Umgeschlagen werden unter anderem Getreide, Kohle, Kies, Kakao, Zement, Futtermittel, Früchte und chemische Produkte.

Im Hafengebiet gibt es über 1500 Lagersilos für diese Waren. Außerdem über 1000 Tanks für Mineral- und Speiseöle. Eisen, Stahl, Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge werden gelöscht und geladen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel lag der Umschlag bei 7.402.481 Tonnen wasserseitig.

> Der Handelshafen. Hier liegen die Containerterminals. Wer über die nördliche Rheinbrücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen fährt, kann die aufgestapelten, bunten Kästen sehen, die aus aller Welt hier ankommen. Rund 10.000 Container pro Monat, jeder 20 Fuß lang. Die riesigen Titan-Kräne hieven sie mit vielen Tonnen Tragkraft wie Legosteine an ihren Platz. Auf 650 Kilometern Kailänge stehen inzwischen fünf Kräne bereit.

Die Ladung geht vom Wasser direkt auf die Schiene oder gleich auf den Lkw. Der Anschluss an das Schienennetz der Bahn macht die Weiterfahrt der Container per Güterzug möglich. Vom Kombibahnhof Mühlauhafen aus werden 47 Zielorte in ganz Europa bedient. Moderne Lagerhallen und leistungsfähige Logistikunternehmen sorgen für reibungslose Abläufe.

> Der Rheinauhafen. Hier befindet sich die Ro-Ro-Anlage, sie nimmt das rollende Material wie Lkw und Traktoren auf. Hier wird der Schwerlastverkehr abgewickelt. Das Roll-on/Roll-off-Terminal gilt als Ausgangs- und Endpunkt der schwimmenden Landstraße zwischen Mannheim, Rotterdam und Antwerpen. Hunderte von Fahrzeugen können direkt auf das Schiff auffahren. Als die Amerikaner noch in Mannheim stationiert waren, nutzten sie dieses Terminal für den Transport von schwerem Gerät.

Auch die Traktorenfabrik John Deere schickt ihre grünen Trecker und Landmaschinen von hier aus in alle Welt. Spezialschiffe bringen die Ladung in die Nordseehäfen, wo sie weiter verschifft werden. Trimodalität heißt hier das Zauberwort. Damit ist die Verbindung von Wasser, Schiene und Straße gemeint. Die Rheinauer Hafenanlagen sind unmittelbar an den Rangierbahnhof Mannheim angeschlossen.

> Die Hafenanlieger. Etwa 300 Betriebe haben in den Mannheimer Häfen ihre Adresse, 15.000 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Unternehmen sind unterschiedlich. Von der Nudelfabrik bis zur chemischen Industrie. Denn der Hafen ist viel mehr als ein Umschlagplatz für Waren. Er ist ein modernes Verteilungs- und Logistikzentrum.

> Die Verwaltung. Verwaltet wird der komplette Hafen von der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH (HGM), sie befindet sich im Eigentum des Landes als Alleingesellschafter. Die HGM ist verantwortlich für Instandhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur. Für die Sicherheit im Hafengebiet und auf den Wasserstraßen Rhein und Neckar sorgen Hafenmeisterei und Wasserschutzpolizei. Der Hafen unterhält eigene Werkstätten und eine Rufbereitschaft rund um die Uhr.

> Die Zukunft. Gebietsmäßig können die Mannheimer Häfen nicht erweitert werden. Die Flächen werden durch die städtische Bebauung und naturschutznahe Areale an der Expansion gehindert. Ziel sei es daher, die bestehenden Flächen ständig zu optimieren, so die Hafendirektion.