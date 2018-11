Von Marco Partner

Mannheim. Beim emotionalsten Moment des Abends wird der Schlagerstar zur Randfigur. Vanessa Mai bittet Fan Sabrina und ihre bessere Hälfte auf die Bühne. "Wir haben viel durchgemacht, alles preisgegeben, aber immer zueinander gehalten", sagt die Besucherin händchenhaltend zu ihrer großen Liebe.

Und wird mit Jubelschreien und einem dicken Kuss belohnt, als sie ihrer Freundin im ausverkauften Rosengarten einen Heiratsantrag macht. Der Mozartsaal erstrahlt in einem Lichtermeer gelb, rot und grün leuchtender Smartphones - und die mit ihren 26 Jahren schon so abgebrüht wirkende Vanessa Mai ringt mit den Tränen. "Das ist der Beweis für wahre Liebe", sagt die Sängerin - und stimmt einen ihrer bekanntesten Hits an: "In all deinen Farben".

Da passt es, dass ihre aktuelle Tour "Regenbogen" heißt. Für Mai ein Symbol, dass auch nach jedem noch so dunklen Regenschauer wieder die Sonne lacht und das Leben bunt ist.

Dabei hatte der Shooting-Star des Schlagerhimmels vor ein paar Wochen mit ganz anderen Tränen zu kämpfen. Nach einem Sturz vor einem Konzertauftritt in Rostock zog sich die letztjährige "Let’s Dance"-Finalistin Ende April eine Verletzung an der Wirbelsäule zu.

Konzerte mussten abgesagt werden, doch nicht einmal einen Monat später erweist sich die Chartstürmerin wieder als tanzvernarrtes Energiebündel. Obschon sie sich bei den Choreografien bewusst zurückhält und wirklich extremen Verrenkungen lieber ihren Tänzerinnen und Tänzern überlässt.

Hauchdünn bekleidet in einem rot und silbern glitzernden Tanzkostüm bringt sie die Zuschauer schon vor dem ersten Song zum Kreischen. Die brünetten Haare wehen im Ventilatorwind, und ein paar sexy Hüftschwünge und Wackler mit dem Popöchen sind nach der Heilung natürlich auch wieder drin. Mit "Nie wieder", "Wachgeküsst" und "Meilenweit" reißt sie ihr Publikum gleich von Beginn an von den Sitzbänken.

Und die Sängerin weiß, bei wem sie sich zu bedanken hat: Bei ihrer aus allen Altersklassen bestehenden Fan-Szene, dem Mai-Team. "Ihr wart für mich da, als es mir wirklich sehr schlecht ging", freut sie sich für die vielen Genesungswünsche. Für manch eingefleischten Fan waren die letzten Wochen mit einem großen Bangen verbunden.

Die 19-jährige Janina aus Fürth ergattere sich die Tickets schon vor Monaten, um ihrem Idol möglichst nahe zu sein. Bammel, dass das Konzert abgesagt werden könnte, hatte sie aber keine.

"Das ist nebensächlich. Wichtig ist, dass es ihr gut geht. Ich mag Vanessa als Mensch, sie ist bodenständig und wirkt wie das Mädchen von nebenan", sagt sie - und streckt bei der gefühlvollen Ballade "Wo du bist" ein mit Lichterketten verziertes Plakat mit dem Refrain "Wo du bist, ist Musik, da atmet mein Herz" nach vorne.

Für Janina ist es bereits das fünfte Vanessa-Mai-Konzert. Für die neunjährige Xenia-Sophie dagegen Premiere. Und das an ihrem Geburtstag. "Ich sterbe für Dich", wünscht sich die Jubilarin, doch bis dahin lässt sie sich auch von "Es wird schon hell über Berlin", einem gefühlvollen Cover von Matthias Reims "Verdammt ich lieb dich" und natürlich den Superhits der ehemaligen "Wolkenfrei"-Sängerin, "Wolke 7" und "Regenbogen" begeistern.

Erst als allerletzte Zugabe wird dann tatsächlich der Wunschsong "Ich sterbe für Dich" gesungen. Von Mai wie vom textsicheren Publikum. "Wunder geschehen, man muss nur dran glauben", heißt es schließlich in einem der Lieder der Schlagerprinzessin.