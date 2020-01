Von Manfred Ofer

Mannheim. "Wenn ich singe, dann feiere ich" – der Cape Town Opera Chorus hat sich dieses afrikanische Sprichwort zu Herzen genommen und trägt es derzeit um die Welt. Das renommierte Ensemble erweckte genau diesen Spirit mit einem gefeierten Auftritt am vergangenen Donnerstag im Rosengarten zum Leben. Zwei Stunden lang wurde er auf der Bühne gefeiert.

Der gemischte Chor erblickte im südafrikanischen Kapstadt das Licht der Musikwelt und feierte vor sechs Jahren seine umjubelte Deutschlandpremiere. Die Sängerinnen und Sänger kommen alle aus dem Opernfach und sammeln bei ihren weltweiten Reisen beständig Fans und Preise. Mit Musik, die aus der Seele kommt, um genau zu sein aus dem kulturellen Erbe gleich dreier Kontinente: Afrika, Europa und die USA.

Im gut besuchten Musensaal gaben sie ihr neues Programm zum Besten, das aus einer erfrischend unkonventionellen Melange von Genres bestand. Afrikanische Traditionals, amerikanischer Gospel und europäische Oper standen auf der Partitur. Die Regie lag beim portugiesischen Musikdirektor José Dias, der den Auftritt seines Ensembles am Piano begleitete. Gesang gehört im Land am Kap der Guten Hoffnung zu einer Lebenseinstellung, die den Alltag der Menschen bereichert, sie inspiriert und miteinander verbindet.

Egal ob im Schulchor, bei der Arbeit, in der Freizeit, oder in der Kirche. Schon im Kampf gegen das rassistische Apartheid-System haben sich die Bürgerrechtler in Südafrika der motivierenden Kraft der Musik bedient. Solche Emotionen und der kulturelle Facettenreichtum flossen in die Vorstellung des Cape Town Opera Chorus ein, die mit dem "Glockenchor" aus der veristischen Oper von Ruggero Leoncavallo "Pagliacci", im Deutschen besser bekannt als "Der Bajazzo", eingeläutet wurde.

Töne, die aus einer italienischen Oper stammen, und doch hatte alles von Beginn an ein afrikanisches Chuzpe. Neben dem Piano, das José Dias außer während des Traditionals "Shosholoza" die ganze Zeit über spielte, weil er bei dieser Gelegenheit den Choral dirigierte, kamen Trommeln und der eine oder andere markante Schnalzlaut zum Einsatz. Und immer dann, wenn ein klassischer Spiritual erklang, wie zum Beispiel die bei Kirchenchören beliebten Stücke "Soon I Will Be Done" und "Oh Happy Day", erfüllte die Erhabenheit eines Gospel-Gottesdienstes den Saal.

Gospel wird heute mit der musikalischen Tradition in den USA in Verbindung gebracht, doch die Wurzeln liegen in Afrika, wo gerade eine neue Generation von Musikern mit viel Energie dabei ist, Tradition und Moderne zu neuen Klängen zu vereinen. Das Ensemble begleitete die Interpretation seiner Stücke auch mit eleganten tänzerischen Bewegungen. Der treibende Song "Scatterlings of Africa" der südafrikanischen Popgruppe Juluka war dem einen oder anderem im Publikum sicher noch als Dancefloor-Hit aus den 1980er-Jahren bekannt.

Das Faible für die europäische Oper ist übrigens ein Trend, der in Südafrika immer mehr Anhänger findet. Das ergreifende "Va pensiero", der Gefangenenchor aus Verdis Oper "Nabucco" gehörte ebenso zum Repertoire an diesem Abend wie Beethovens "Ode an die Freude". Der letzte Vorhang fiel jedoch mit einem "Grammy"-preisgekrönten Stück: "Bab Yetu" von Christopher Tin, das auf dessen Debütalbum vom Soweto Gospel Choir mit eingesungen worden ist. Damit schloss sich an diesem gelungenen Abend in Mannheim der Kreis.