Mannheim. (pol/mare) An einem ungewöhnlichen Ort wollte ein Dieb seine Beute, die er bei der Time Warp gemacht hatte, an der Polizei vorbeischmuggeln. Doch die Beamten kamen dem 22-Jährigen auf die Schliche - beziehungsweise auf den Schlüpfer. Denn das Diebesgut hatte der Langfinger in seiner Unterhose. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht Mannheim jetzteinen Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Italiener, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht des Raubes in mindestens sechs Fällen bei der Technoveranstaltung Time Warp, die am vergangenen Wochenende auf dem Maimarktgelände in Mannheim stattfand.

Am Sonntag kurz vor 6.30 Uhr wurde der 22-Jährige von Polizeibeamten außerhalb des Festivalgeländes kontrolliert. Bei der Durchsuchung wurden in der Unterhose des Italieners insgesamt elf Halsketten, davon zehn aus Gold, eine aus Silber und zwei Kettenanhänger aufgefunden werden. Bei allen Ketten war der Verschluss defekt. Der Italiener wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Time Warp in Mannheim - Die Fotogalerie

































































































































































































Ihm liegt zur Last, am Sonntag einem Festivalbesucher im Floor 2 der Time Warp mit erheblicher Gewalt seine Goldkette 18 Karat mit zwei Anhängern vom Hals gerissen zu haben. Der Geschädigte konnte den Täter zwar ausmachen, diesem gelang jedoch mit der Beute die Flucht.

Außerdem ist der 22-Jährige in mindestens fünf weiteren Fällen beschuldigt, jeweils mit Drohungen und Gewalt Schmuckstücke geraubt zu haben, um diese nach seiner Rückkehr in Italien zu verkaufen. Er wollte sich dadurch bereichern. Der beschuldigte 22-jährige Italiener wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen Raubes in sechs Fällen. Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.