Von Marco Partner

Mannheim. Tanzen bis zum Morgengrauen. Und weit darüber hinaus. 19 Stunden brummende Bässe, 42 Acts auf sechs Dancefloors: Die "Time Warp" erweist sich aufs Neue als monumentales Technofestival und verwandelt die Maimarkthalle von Samstagabend bis weit in den Sonntagnachmittag um 14 Uhr (!) hinein in ein Mekka für Technojünger.

18.000 Besucher zählt das Elektrospektakel nach Veranstalterangaben - und eines fällt in diesem Jahr besonders auf: Nicht nur die Künstler kommen aus den unterschiedlichsten Winkeln der Welt. Die Megaparty vor den Toren Mannheims zieht auch immer mehr Gäste aus dem Ausland an.

"Man trifft ja kaum Deutsche hier. Aber das finde ich gut", sagt Lars, der zum ersten Mal die "Time Warp" besucht. Franzosen, Schweizer, Engländer, vor allem aber Italiener trifft man fast an allen Ecken. "Sie verleihen dem Festival einen richtig internationalen Touch", findet der Mannheimer. Blickt man in die tellergroßen Augen mancher Besucher, wird schnell klar, dass viele den exzessiven Minimal-Marathon mit künstlichen Hilfsmitteln genießen.

Kauê Weibel aber will die Nacht auch ohne Drogen durchstehen. "Man kann die Musik und den Vibe auch so fühlen - und durch das Tanzen viele Emotionen reinstecken und verarbeiten", verrät der 30-jährige Schweizer, während er ein Bier bestellt. Vor allem wegen Boris Brejcha habe er den weiten Weg auf sich genommen.

Und beim Fast-Heimspiel des verträumt-verspielten DJs aus Ludwigshafen, ist die Hütte im zweiten Floor auch schon um halb elf brechend voll. Sphärische Melodien lässt der Klangmeister auf die Partycrew herabrieseln, die von lila Laserstrahlen und einem blitzenden Stroboskopgewitter weiter angespornt wird. Die "Time Warp", das ist auch ein modernes Wunderland: Mal baumeln überdimensionale Moleküle von der Decke, mal wirken die Farbenspiele auf den Leinwänden wie ein Flug durch einen imaginären Tunnel.

Draußen herrscht dagegen fast schon Jahrmarkt-Atmosphäre. Nicht nur wegen der grellen Würstchen- und Burgerbuden, die sich im Gang zwischen den dröhnenden Zelten zwängen. "Es ist schon ein wenig Kirmes und Kommerz. Von hier außen hört sich alles gleich an", hätte sich Philipp aus Stuttgart ein paar Facetten mehr aus der Elektrowelt gewünscht. Aber der Abend ist ja noch jung und scheint um Schlag Mitternacht erst richtig an Fahrt aufzunehmen.

Als hätte er das Wehklagen gehört, eröffnet Ricardo Villalobos mit seinen spanischen Vocals und Latino-Percussions den rhythmischen Reigen. Das Publikum rückt näher zusammen. Grölt, pfeift, stampft und kreischt wie wild geworden um Takt.

24 Jahre hat die Time Warp seit ihren Anfängen in der Ludwigshafener Walzmühle mittlerweile auf dem Buckel und ist somit älter als viele ihrer Besucher. In Momenten wie diesen aber wirkt das oft schon für Tod erklärte Techno-Genre wieder unverbraucht und unsterblich. Und je näher die Morgenstunden rücken, desto bekannter werden die Interpreten, die längst fester Bestandteil der "Time Warp"-Familie sind. Monika Kruse, Laurent Garnier, Magda, Seth Troxler, Loco Dice und allen voran Sven Väth: die Elite elektronischer Musik steht teilweise zur gleichen Zeit an den Reglern. "So viele berühmte Namen, deshalb sind wir hier", sagt Adam, der mit seinen Freunden Rosa und Sean extra aus der englischen Grafschaft Cornwall anreiste.

Bis zu ihrem Lieblingsact, den Martinez Brothers, sollen jedoch noch etliche Stunden verstreichen. Erst um 8 Uhr am Morgen wagt sich das DJ-Duo aus New York ans Mischpult. Zeit genug, sich die anderen Headliner anzuhören und die Stimmung zu genießen. "Alle sind freundlich und glücklich hier", findet Rosa. "Mannheim ist besser als Frankfurt", sagt Sean.