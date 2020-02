Hat ein Herz für Tiere: Tierheimleiter Herbert Rückert mit Dackeldame Sissi, die seit Kurzem im Tierheim ist, weil ihr an Demenz erkranktes Frauchen nicht mehr für sie sorgen kann. Foto: Dorn

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Die Tierliebe treibt Herbert Rückert an. Seit gut einem Vierteljahrhundert ist er der Vorsitzende des Mannheimer Tierschutzvereins, der das Tierheim auf der Friesenheimer Insel betreibt. In seinem kleinen Büro stehen Schränke voller Aktenordner. "Erbschaften", "Tierfriedhof", "Finanzamt" steht auf den Deckeln. Sie belegen ein umfangreiches Pensum des Tierschutzvereins, der sich täglich in Eigenregie den steigenden Herausforderungen stellt. Und es kommen weitere hinzu – auch wenn die finanzielle Hilfe der Kommune mit 4800 Euro überschaubar bleibt.

Im Haupthaus legen momentan Handwerker letzte Hand an. Dort entsteht ein artgerecht gestalteter Raum für Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen, ein "Nagerparadies" gewissermaßen. Ihr Schicksal ist oft saisonbedingt. Gekauft an Weihnachten oder Ostern sind die possierlichen Hoppler ihren meist kindlichen Besitzern ein paar Wochen später zu groß, zu unruhig oder einfach nur zu pflegeintensiv. "Wer sich ein Tier anschafft, dem sollte vorher klar sein, dass es ein Lebewesen und kein Spielzeug ist", kommentiert Rückert. Das gilt für alle seine zwei- und vierbeinigen Gäste – und für die fünf Schlangen in der Zuflucht für Tiere.

Momentan leben auch rund 40 Hunde unter dem Dach, einige sind Problemhunde, denen Rückert und seine Mitarbeiter viel Zeit widmen – inklusive Anti-Aggressionstraining und Einzelunterricht in Sozialverhalten. "Denn eingeschläfert wird bei uns kein Hund", stellt der Leiter der bunten Menagerie deutlich heraus.

Nur ein paar Beispiele von der Homepage: Bruce ist ein friedlicher Doggen-Mix, neugierig, aufgeschlossen und vier Jahre jung. Bisher hat er vorwiegend auf einem Gelände isoliert gelebt. In seinem neuen Zuhause mit Auslauf muss der Besuch einer Hundeschule zum festen Bestandteil des Lebens werden. Er ist sehr aufgeschlossen und neugierig. Oder Balu, ein sechsjähriger männlicher Rottweiler. Er benötigt auf jeden Fall eine Weiterbildung auf der Hundeschule. Mr. Mango ist ein junger männlicher American Staffordshire Terrier. Als sogenannter Listenhund muss auch er seinen Wesenstest noch laufen. Sein neues Herrchen sollte entsprechende Kenntnisse mitbringen. Kleine Kinder mag er nicht, und er braucht viel Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Alle zu vermittelnden Vierbeiner sind gechipt, kastriert und geimpft und haben oft ein trauriges Leben mit Schmerzen hinter sich. Doch: "Kein Tier, das bei uns landet, ist selbst schuld an seinem Schicksal", weiß der Fachmann mit der jahrzehntelangen Erfahrung. Zurzeit werden etwa 200 Tiere, darunter 39 Katzen und zehn Wellensittiche, auf dem Gelände am Rande der Stadtgrenzen täglich von angestellten und freiwilligen Helfern betreut. Pro Jahr registriert die Buchhaltung 1200 bis 1400 Notfälle. Darunter auch gerettete Hunde aus tierfeindlichen EU-Staaten wie Rumänien, Polen und Ungarn oder den Mittelmeerländern, wo der "beste Freund des Menschen" allenfalls als "Nutztier" einen Wert besitzt. Nicht zuletzt sorgt der illegale Handel mit Welpen zum Beispiel über eBay für das Wachstum.

Für die großteils ehrenamtlich engagierte Tierheimcrew erfüllt sich demnächst ein weiterer großer Wunsch: Eine neue Quarantänestation wird eingerichtet. Sie entspricht den modernsten Sicherheitsvorschriften und hat Desinfektionsschleusen für die Mitarbeiter. Auch eine neue Futterküche aus Edelstahl kommt hinzu, größtenteils aus einer Firmenspende finanziert. "Ohne die privaten Unterstützungen wären unsere Investitionen von 100.000 Euro gar nicht möglich", sagt Rückert.

Ein weiteres Novum an der Max-Planck-Straße 101: Ab März will die Stadt Mannheim ein etwa 1600 Quadratmeter großes Gelände für Hundetraining in der Nähe des Tierheims zur Verfügung stellen. "Der Zaun für rund 3000 Euro muss allerdings noch finanziert werden", sagt Rückert und hofft auf weitere Spenden.

Info: www.tierheim-mannheim.de