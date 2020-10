Die Demonstranten „umzingelten“ am Dienstag das Rathaus. Foto: Gerold

Mannheim. (ven) "Wir lassen uns nicht abspeisen", schimpft Hansi Weber. Die Vertrauensfrau der Gewerkschaft Verdi führt am Dienstagmorgen eine Gruppe von wütenden Erziehern an. Bis Freitag sind nacheinander alle 53 kommunalen Kindertagesstätten im Ausstand. "Das fällt uns in der aktuellen Situation nicht leicht, aber die Arbeitgeber lassen uns keine andere Möglichkeit", sagt Weber.

In einer symbolischen Aktion wird das Rathaus von den Angestellten der städtischen Kindertagesstätten "umzingelt". Nach bislang zwei Verhandlungsrunden liege schließlich noch immer kein verhandelbares Angebot von Arbeitgeberseite auf dem Tisch. Vielmehr habe es bislang vor allem Häme gegeben: "Uns wurde ganz klar gesagt, dass wir momentan keinen Ausstand machen könnten, weil es dafür in der Bevölkerung keine Akzeptanz gibt", berichtet Weber.

Foto: oka

In Mannheim wolle man das Gegenteil beweisen. "Auch die Beschäftigten der Bereiche Kinder, Jugend und Soziales sind nicht bereit, Nullrunden und Verschlechterungen bei der Eingruppierung zu akzeptieren", ergänzt Jürgen Lippl, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Rhein-Neckar.

Bis Freitag wollen deshalb täglich die Beschäftigten aus einem anderen Stadtbezirk auf dem Alten Messplatz demonstrieren. So sei jede Kindertagesstätte nur an einem Tag betroffen. Weber sieht die Schuld bei den Arbeitgebern: "Wir hatten als Gewerkschaft einen Tarifvertrag mit Kurzlaufzeit von sechs oder acht Monaten bei einer Einmalzahlung angeboten, aber das wurde rundheraus abgelehnt."

Foto: oka

Stattdessen schlügen die Arbeitgeber eine Nullrunde vor – festgelegt auf die gesamte Laufzeit eines Tarifvertrages über drei oder sogar vier Jahre, klagt sie. "Und deshalb sind wir wütend!" Eine Wut, die auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen spürbar ist. "Gerade die Krise hat gezeigt, dass wir unverzichtbare Dienste leisten", sagt eine Erzieherin.

Der Lohn dafür sei, dass die Kinder als Druckmittel gegen die Beschäftigten verwendet würden. Und das sogar teilweise mit Erfolg. "Es fällt niemandem von uns leicht, die Kinder und auch die Eltern allein zu lassen", betont Weber. Aber Klatschen allein decke nicht den Lebensunterhalt der Erzieher. "Deshalb fordern wir eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent oder ein Minimum von 150 Euro mehr." Außerdem müsse die Übernahmemöglichkeit der Auszubildenden neu geregelt werden. Das Angebot von Arbeitnehmerseite hat laut Weber in zwei Verhandlungsrunden aus großem Schweigen bestanden.