Von Volker Endres

Mannheim. Statt "Willkommen auf der Oktobermess" heißt es zum zweiten Mal "Fun & Food". Der Neue Messplatz wird also wieder zum mobilen Freizeitpark mit rund 60 Fahrgeschäften und Imbissbuden. Nach der ersten Auflage im Vorjahr hat die städtische Tochter Event & Promotion (E&P) das Konzept weiter ausgefeilt. "Schwachpunkte anderer Veranstaltungen wurden vermieden", sagte der Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbandes, Stephan Schuster.

Die wichtigste Zahl lautet in diesem Jahr 4237. So viele Menschen dürfen sich zeitgleich, selbstverständlich unter Einhaltung von Abstandsregeln und 3G-Vorgaben, auf dem erneut abgesperrten Neuen Messplatz aufhalten. Im Vorjahr räumte die Landesverordnung lediglich Platz für 500 Menschen ein. Und trotzdem zählte E&P am Ende rund 90.000 Besucher, die an den 30 Veranstaltungstagen zu den Karussells und Imbissbuden geströmt waren.

So viele Veranstaltungstage sind es auch in diesem Jahr wieder. Vom kommenden Samstag, 18. September, bis Sonntag, 17. Oktober, hat "Fun & Food" geöffnet. "Ein kürzerer Zeitraum hätte wirtschaftlich keinen Sinn gemacht", erklärte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU). Noch entscheidender aber sei, "dass die Leute wieder Spaß haben." Und das gilt nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Schausteller. Das war der Miene von Stephan Schuster bei der Pressekonferenz auf dem bereits aufgebauten Vergnügungspark deutlich anzusehen. Seit der Veranstaltung im Vorjahr waren die Einsatzmöglichkeiten in seiner Branche weiter sehr ausgedünnt. Umso wichtiger, dass sich etwas bewegt, sich die Karussells wieder drehen.

Und das wird deutlich mehr sein als bei der Premiere im Vorjahr. "Wir haben rund ein Drittel mehr Fläche und statt 43 Ausstellern liegen wir in diesem Jahr bei rund 60", erklärte E&P-Geschäftsführerin Christine Igel. Dies bedeute aber nicht, dass die Stände enger aufgebaut sind. Eher das Gegenteil sei der Fall. "Wir haben ausreichend Platz gelassen", versicherte sie. Wie überhaupt Sicherheit und Gesundheitsschutz auf dem gesamten Gelände großgeschrieben werden. So wurden die Schausteller bereits während des Aufbaus durchgehend getestet. Außerdem verwies Igel auf die medizinische Maskenpflicht auf dem Gelände, die überall bei Ansammlungen gelte. "Beim Flanieren benötigt man die Maske hingegen nicht."

"Auf einer normalen ,Oktobermess’ haben wir rund 130 Schausteller", sagte Igel. Es werde aber auf alle Fälle nicht, wie ursprünglich angedacht, eine Kulturbühne mit lokalen Künstlern geben. Das "Begleitprogramm" der Veranstalter bestehe hingegen aus einem kleinen Testzentrum vor dem Eingang sowie dem mobilen Impfbus, der am 23., 25. und 27. September vor dem Eingangsbereich vorfahren wird.

Info: "Fun & Food" hat vom 18. September bis 17. Oktober täglich ab 13 Uhr geöffnet, sonntags bis donnerstags bis 22 Uhr, freitags, samstags und vor Feiertagen bis 23 Uhr. Kontaktdaten werden per Luca-App erfasst. Der aktuelle Besucherstand wird im Internet unter www.ep-ma.de/fun-food angezeigt.