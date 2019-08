Von Manfred Ofer

Mannheim. "You can’t stop Graffiti! - "Graffiti kann man nicht verhindern": In Mannheim wird das gute alte Mantra von der Straße derzeit mit Leben gefüllt. Jens Richter ist einer von acht Streetart-Künstlern, die in diesem Sommer im Rahmen des Projekts "Stadt.Wand.Kunst" Farbe ins Grau der Großstadt bringen. Der junge Künstler lebt in Mannheim und hat ein Faible für den Fisch. Was das heißt, lässt sich auf einer Wand am Hauptbahnhof bewundern. Die tropische Hitze wird Jens Richter so schnell wohl nicht vergessen. Bei mehr als 40 Grad trug der Mannheimer Street-Art-Künstler die erste Grundierung für sein Wandgemälde, neudeutsch Mural, entlang der Unterführung auf, die von der Bahnhofsmission aus zugänglich ist. Vor einer Woche führte er den ersten Pinselstrich. Ein paar Tage später war das großformatige Werk mit dem Titel "Unterwegs" fertig. Eine Referenz an den Standort.

Das Gemälde zeigt einen meterlangen Hecht, der durch eine Fantasiewelt schwimmt. Es handelt sich um das 20. Mural, das nun dauerhaft eine Fassade im Stadtgebiet schmückt. Sehr zur Freude der Pendler, die täglich daran vorbeikommen. "In den letzten Tagen wurden mir ziemlich viele Fragen gestellt", sagte Richter. Sein Werk ist Teil des Projekts "Stadt.Wand.Kunst", bei dem seit sechs Jahren Wände von Häusern, Schulen oder Unterführungen von Streetart-Künstlern aus der ganzen Welt gestaltet werden. Es ist ein Projekt der Alten Feuerwache in Kooperation mit der GBG Wohnungsbaugesellschaft, dem Sprühfarben-Hersteller Montana-Cans und dem Kulturamt der Stadt Mannheim.

"Wir halten permanent Ausschau nach förderungswürdigen Künstlern", machte Sören Gerhold, Geschäftsführer der Alten Feuerwache, deutlich. Mittlerweile ist das Mannheimer Projekt gerade durch die beteiligten Künstler auch international ein Begriff. Bei der Präsentation des neuen Murals ließ Richter auch die Katze aus dem Sack und erklärte, was es mit dem Fisch auf sich hat. "Ich bin in Schleswig-Holstein geboren", sagte er. Möglicherweise sei die Nähe zur Küste eine Erklärung für seine Vorliebe. Außerdem habe er einen Angelschein, bemerkte der Vegetarier mit einem Grinsen.

Seit zehn Jahren lebt der studierte Kunsthistoriker und Kommunikationsdesigner in Mannheim. Die Idee, einen künstlerischen Beitrag zur Verschönerung seiner neuen Heimatstadt zu leisten, sei ihm gleich sympathisch gewesen. Warum aber ausgerechnet ein Hecht? "Irgendwie repräsentiert der für mich Mannheim, das bekanntlich ja an zwei großen Flüssen liegt", schilderte er seine Gedanken dazu. "Diese Stadt ist auch kein Goldfisch, sondern eher ein Raubfisch, wenn auch ein eher freundlicher." Natürlich spiele auch der Standort eine Rolle. Der Hecht im Zauberwald steht für die Fremde, in die sich ein Reisender begibt. Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer. "Unterwegs" eben.

Eine schöne Idee, die Fantasien des Betrachters beflügelt, die oft unter dem grauen Mantel des Alltags verborgen bleiben. Genau darin liegt ja auch eine Intention, die Street-Art-Künstler antreibt: Menschen sollen sich durch die schöne Kalligrafie aus der Dose mit ihrer Umgebung identifizieren. Was "Stadt.Wand.Kunst" anbetrifft, scheint das gelungen zu sein. Seit 2013 laden die Macher schon Streetart-Künstler nach Mannheim ein. "Bislang wurde noch keines unserer Murals beschmiert oder beschädigt", stellte Pressesprecherin Katharina Tremmel nicht ohne Stolz fest. Auch daran zeigt sich demnach, wie sehr die "Gallery" in den Herzen der Menschen angekommen ist. Ein Open-Air-Museum der Street Art. Noch dazu eins, das stetig wächst und gedeiht. Denn mit Case Maclaim ist auch schon der nächste Künstler am Werk.

