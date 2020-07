Hell und filigran: So soll die neue Stadtbibliothek aussehen. Visualisierung: Bruno Fioretti Marquez, Berlin, © Stadt Mannheim

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Ein begrünter Dachgarten zur Verbesserung des innerstädtischen Stadtklimas – der Entwurf für die neue Stadtbibliothek wird dem Ruf nach mehr Grün definitiv gerecht. Im Jahr 2021 fällt der Startschuss für den Bau. Dafür muss das Parkhaus auf dem Grundstück N 2 in direkter Nachbarschaft zur jetzigen Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 weichen. Der angrenzende Dalberplatz wird aufgewertet. Im Herbst 2023 soll die Einweihung gefeiert werden. Jetzt hat die Stadtverwaltung den Siegerentwurf aus dem einstufigen, nichtoffenen Realisierungswettbewerb vorgestellt. Gewonnen hat das Berliner Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez, das 2019 den Deutschen Architekturpreises für Umbau, Erweiterung und Sanierung des kurfürstlichen Schlosses in der Lutherstadt Wittenberg erhielt.

Nahe des Paradeplatzes entsteht der Hybridbau mit Holzdecken in den Obergeschossen und Stahlbetonkernen. Aufgrund der Fassadengestaltung wirkt das Gebäude filigran. Ausschlaggebend dafür, dass die Jury den Entwurf als besten von insgesamt 23 eingereichten auswählte, ist seine nachhaltige Konstruktion. Darüber hinaus zeichnet er sich durch ein Raumkonzept aus, das Bibliothek als einen Ort für den sozialen und kreativen Austausch versteht und durch maximale Flexibilität auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann.

Im Inneren werden die Geschosse durch eine Freitreppe miteinander verbunden. Dort verteilen sich die verschiedenen öffentlichen Nutzungen wie Lehr- und Gruppenräume, Arbeits- und Studierbereiche sowie Veranstaltungsräume. Das Ganze wird von einem großzügigen Dachgarten gekrönt. Gemeinsame Orte werden nach Einschätzung von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) ihre Bedeutung nicht verlieren. Insbesondere den Bibliotheken, die Begegnung mit Bildungsangeboten und den Zugang zu Information verbinden, komme dabei eine besondere Rolle zu.

Die Stadtbibliothek soll eine solche moderne, zukunftsorientierte Einrichtung werden. Ein großes Bauvorhaben einschließlich Tiefgarage im Herzen der Innenstadt, das zugleich das Zentrum stärken soll. Neben dem Konzept in nachhaltiger Bauweise und dem ebenso spannenden wie ruhigen Ambiente im Innenraum lobt die Jury auch die Planungen für den Dalbergplatz, weil sie Alt und Neu gut miteinander verbinden.

"Der Platz erfährt, ergänzt um seine gastronomische Nutzung, den Charakter eines städtischen Wohnzimmers, gewinnt an Profil und Belebung", urteilt das Fachgremium. Für Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) fügt sich das neue Gebäude samt Platzgestaltung unaufgeregt in das Stadtbild ein und verfolgt ein ambitioniertes ökologisches Konzept. Doch auch die vielfältigen Anforderungen an Funktionalität und Nutzungsmöglichkeiten sieht er erfüllt.

Denn künftig werden Zentralbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek und Musikbibliothek unter einem Dach vereint sein. "Mannheims neues Wissens- und Informationshaus richtet sich als wichtigste außerschulische Bildungseinrichtung an alle Generationen", erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) mit Blick auf klassische Bibliotheksinhalte wie Bücher und Zeitungen ebenso wie auf die Bereitstellung neuer Medien und die Vermittlung von Medienkompetenz. Vorgesehen sind auch Musikprobenräume und sogenannte Makerspaces, in denen neue Formate vom Programmieren bis hin zum 3D-Druck allen Altersgruppen zugänglich gemacht werden. "Darüber hinaus bietet der Entwurf ausreichend Flexibilität für das reichhaltige Veranstaltungsprogramm", so Grunert.

Die Pläne können bis zum 6. August in der Stadtbibliothek in N 1 zu den üblichen Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr eingesehen werden.