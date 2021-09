Die Projektverantwortlichen schauten sich den Unterstand an der Haltestelle der SAP-Arena an. Foto: vaf

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Das ging so geräuschlos, dass selbst die Presse es kaum gemerkt hat, um darüber zu schreiben", sagt Bürgermeister Michael Grötsch beim Vor-Ort-Termin und lacht. Die Auf- und Umbauarbeiten der 524 neuen Fahrgastunterstände in der Stadt sind jetzt zu Ende gegangen. Sie sind an allen Bus- und Stadtbahnhaltestellen vorgenommen worden, wo dies baulich möglich und vom Fahrgastaufkommen vertretbar gewesen sei, erklärt Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehr GmbH.

Den Anfang machten 2017 die Haltestellen auf den Planken. Die letzten 13 Unterstände wurden gerade in Neckarau im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung Casterfeld- und Neckarauer Straße aufgebaut. Alle ersetzen Altanlagen aus dem Jahr 1988. Für den Ersten Bürgermeister Christian Specht sind Unterstände die "Visitenkarte des öffentlichen Nahverkehrs". Sauber, sicher, hell und einladend sollten diese sich präsentieren und gleichermaßen vor Sonne und Regen schützen.

"Der Unterstand steht für den Anspruch, wie man mit Fahrgästen umgeht und welchen Stellenwert der ÖPNV in einer Stadt genießt", sagt Specht auch in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der MV Mannheimer Verkehr GmbH und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Den Arbeiten vorangegangen war ein europaweites Ausschreibungsverfahren im Jahr 2016 durch die Event & Promotion GmbH Mannheim (EPM), nachdem sowohl Stadt als auch die MV Mannheimer Verkehr GmbH ihre Rechte, den öffentlichen Raum sowie Fahrgastunterstände und Haltestellen für Werbung zu nutzen, an die städtische Tochtergesellschaft übertragen hatten.

Den Zuschlag erhielt die Wall GmbH, die sich verpflichtete, sämtliche Unterstände des Modells "Avenue" aufzustellen und während der gesamten Vertragslaufzeit für deren Instandhaltung, Wartung und Reinigung zu sorgen. Das Standardmodell mit einer Länge von sechs Metern wurde dabei durch Mannheim-spezifische Designdetails wie quadratische Ausstanzungen im Dach, aufgedruckte Quadrate und die Stadt-Silhouette auf den Glasscheiben versehen.

Im Gegenzug wurde der Firma mittels Konzessionsvertrag ein exklusives Werberecht eingeräumt. "Wichtig war uns auch, dass die Fahrgastunterstände nicht nur modern, sondern auch praktisch und wartungsarm sind", nennt Specht weitere Anforderungen an Funktionalität und Design. Obwohl bau- und koordinierungstechnisch keine Kleinigkeit, habe man das Ganze an den jeweiligen Haltestellen innerhalb von zehn Tagen hinbekommen, erklärt Geithe.

Sämtliche Unterstände seien von Wall im eigenen Produktionswerk vorgefertigt worden, um sie anschließend mit einem Fertigteil-Fundament in die vor Ort vorbereitete Baugrube einzulassen und an die Elektrotechnik anzuschließen. Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen laut Grötsch "im mittleren sechsstelligen Bereich".