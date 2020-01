Mannheim. (oka) Mit Böllerschüssen und Raketen haben in Mannheim viele Menschen das neue Jahrzehnt begrüßt. Leider ließen einige Partylöwen ihre Glasflaschen, Raketenreste, große Kartonagen und Plastikfolien einfach auf den Straßen liegen. Deshalb waren die Mitarbeiter der Stadtreinigung am Neujahrstag bereits ab 6 Uhr morgens unterwegs, um den gröbsten Dreck wegzuräumen. Allein in der Innenstadt sammelten 40 Mitarbeiter der Stadtreinigung etwa zehn Tonnen Müll.

Vom Paradeplatz aus arbeiteten sie sich in Richtung Wasserturm und Alter Messplatz vor. "Erfahrungsgemäß sind es die freien Plätze in der Innenstadt, die durch Silvesterböller am stärksten verschmutzt sind", so ein Stadtsprecher. Die Arbeit war sehr zeitaufwendig, da alles von Hand aufgesammelt werden musste. "Generell können große Gegenstände die Sauganlage der Kehrmaschine verstopfen, deswegen kommen dort die fünf Kehrmaschinen erst nach der Grobreinigung zum Einsatz", so der Rathaussprecher.

Wie jedes Jahr bekamen die städtischen Mitarbeiter morgens Unterstützung von rund 80 Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. Bis jedoch im gesamten Mannheimer Stadtgebiet sämtliche Überreste der Silvesternacht entfernt sind, müssen sich die Bürger ein wenig gedulden. "Meist sind wir bis mindestens Ende Januar damit beschäftigt, in jedem Stadtteil die Silvesterüberbleibsel in den letzten versteckten Ecken zu entfernen", so Werner Knon, Abteilungsleiter Stadtreinigung und Winterdienst.