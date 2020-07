Wie kann die Polizei künftig an neuralgischen Punkten wie hier am Wasserturm agieren? Auch darüber soll die Sicherheitsbefragung neue Erkenntnisse liefern. Foto: Alfred Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Stadt und Polizei machen sich gemeinsam auf die Suche nach "Incivilities". So werden subjektive Störungen der sozialen und normativen Ordnung genannt, die großen Einfluss auf die Furcht vor Kriminalität haben. Mit der dritten Mannheimer Sicherheitsbefragung werden 25.000 Mitbürger zu ihrem Sicherheitsgefühl befragt.

"Das ist für uns ein zentrales Steuerungselement für unsere Strategie", erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) vor dem Start. Seit 2012 werden zufällig ausgewählte Mannheimer im Vier-Jahres-Rhythmus befragt. Rund 6500 waren es bei der Premiere, 10.000 Menschen vor vier Jahren und bei der dritten Befragung haben nicht nur 10.000 Bürger Post von der Verwaltung erhalten, sondern 15.000 können sich im Internet zu Angsträumen und Unsicherheitsgefühlen in ihrem Umfeld äußern.

"Wir brauchen die Erkenntnisse, um unsere Ressourcen zielgerichtet einsetzen zu können", sagte Specht mit Blick auf die Arbeit des Kommunalen Ordnungsdiensts und der Polizei. "Wir bewegen uns in der Kriminalstatistik auf einem Fünf-Jahres-Tief", erklärte Polizeipräsident Andreas Stenger. Vor allem Straftaten mit Auswirkungen auf das subjektive Sicherheitsgefühl seien rückläufig. "Das ist auch das Ergebnis unserer guten präventiven Arbeit."

Diese werde zwar in der Bevölkerung nicht so gut wahrgenommen, wie gerade die bei den Ausschreitungen der von Stenger als "erlebnisorientiert" bezeichneten Jugendlichen am Plankenkopf zeigten. Dennoch hält Stenger nicht viel von einer vielfach geforderten Null-Toleranz-Strategie. Unterstützung erhält er von Professor Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg als wissenschaftlicher Betreuer der Befragung.

"Für die Entwicklung von Gewalt- und Straßenkriminalität ist der Verlauf bei effektiver Präventionsarbeit deutlich positiver als bei einer Null-Toleranz-Politik", sagte der Experte und verwies auf seine Erkenntnisse beim Vergleich bundesweiter Studien. Und Hermann hatte weitere gute Nachrichten: "Nur in vier von zehn Städten funktioniert Prävention." Dies seien aber genau die Kommunen mit einem Sicherheitskonzept. Genau deshalb lägen die Häufigkeitsziffern – also das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden – unter den durchschnittlichen Zahlen im Bund und in Baden-Württemberg.

"Wir brauchen keine Sicherheitspartnerschaft wie in Heidelberg. Wir haben eine Sicherheitsphilosophie", betonte Bürgermeister Specht. Von der neuen Befragung erhofft er sich weitere Erkenntnisse. "Vor vier Jahren haben wir das Meinungsbild auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise abgefragt", so Specht. Jetzt sei es die Corona-Pandemie. "Wir messen nicht nur, wenn das Wetter gut ist", kündigte der Sicherheitsdezernent an.

Er hofft auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung. "Smart Cities beruhen auf Daten und in diesem Fall müssen wir die Daten abfragen", sagte Specht. Dies helfe Polizei und Verwaltung dabei, fehlerhafte Strukturen zu erkennen, Hilfsnetzwerke aufzubauen oder bestehende Investitionen, etwa in die Jugendsozialarbeit, zu überprüfen.

Mit einer ersten Zwischenauswertung der erhobenen Daten rechnet Specht bereits Anfang August. Die endgültigen Ergebnisse sollen zu Beginn nächsten Jahres vorliegen. "Und daran richten wir unser Sicherheitskonzept aus", so Specht.